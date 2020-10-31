Sisam Adası bir kez daha sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre saat 23.35'te Sisam Adası yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem adada korku ve paniğe neden oldu.

Öğlen saatlerindeki 6.9'luk depremde hasar gören bazı binaların ikinci katlarında yıkılmalar olduğu ve vatandaşların sokağa çıktığı belirtildi. Sisam Belediyesi itfaiye ekipleri ile sivil savunma ekipleri alarma geçirildi.

Bu arada Sisam’da bugün duvarın altında kalarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki kız çocuğu ile 17 yaşındaki erkek lisesi öğrencisinin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.