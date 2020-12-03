Sisi lakaplı Seyhan Soylu’ya 4 günlük hapis: ‘Tatile gider gibi…’

Şarkıcı Yeşim Salkım kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Tedbir kararına uymayan Seyhan Soylu'ya zorlama hapsi verilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Soylu, polise teslim oldu. Zorlama hapsinin infazı için İstanbul Adliyesi’ne götürülen Soylu, işlemlerinin ardından 4 günlük hapis cezasını çekmek için Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderildi. Adliyeye gelişinde açıklama yapan Soylu, “Benim için önemli değil. 4 gün değil 444 gün olsa yatarım. Ben tatile gider gibi gidiyorum” dedi.