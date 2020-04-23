Sivas, Osmaniye imsakiye: Osmaniye ve Sivas için sahur ve iftar vakitleri…

Sivas ve Osmaniye'de oruç tutacak vatandaşlar, ilk sahur vaktinin kaçta olacağını merak ediyor. İlk oruç heyecanın yaşayacak Müslümanlar, ‘Sivas imsak vakti kaçta' sorusunu aratıyor. Sivas ve Osmaniye illerinin imsak ve iftar vakitleri haberimizde…

SİVAS İÇİN SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

Sivas'da bu gece oruç için kalkacak vatandaşların 04:02'ye kadar niyetlerini etmesi gerekiyor. Sivas imsak vakti 04:02 olarak belirlenmiş gözüküyor. Sivas için ilk iftar vakti ise 19:26. (İmsak ve iftar vakitleri il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık gösterebilir)

OSMANİYE İÇİN İLK SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Osmaniye için Diyanet tarafından belirlenen ilk imsak vakti 04.14'tür. Oruç tutacak vatandaşların bu saate kadar niyetlerini etmesi gerekmektedir. Osmaniye'nin ilk iftar vakti ise 19.25. (Vakitler il merkezine göredir, ilçelere göre farklılık olabilir)

KAZAYA KALAN ORUÇLARLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayı-sınca diğer günlerde tutar.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peşpeşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu

oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne

zaman öleceğini bilemez. Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber(s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67)





İMSAK VAKTİ NEDİR?

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2020 İmsakiyesi’ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.