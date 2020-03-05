Sivas Valiliği’nden dikkat çeken talimatlar

Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrasında başlatan Bahar Kalkanı harekatıyla birlikte Sivas Valiliği olağanüstü tedbirler aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan geniş bir güvenlik emri yayınladı. Söz konusu emirde sosyal medya hesaplarının takip edilmesi, olumsuz paylaşımlarla ilgili önlem alınması istendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ayrıca muhalif grupların bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Ayhan'ın güvenlik emrinde Suriyeli mültecileri yönelik işyeri yakma ve yangın gibi olaylar için tedbir alınması da vurgulandı.

Güvenlik emrinde şu ifadeler yer aldı:

*Suriye'nin İdlib şehrinde başlatmış olduğumuz Bahar Kalkanı harekatıyla ülkemizin içinde bulunduğu güvenlik ve sosyal koşullar dikkate alındığında aşağıdaki tedbirleri almaları, alınmış olunan tedbirleri ise gözden geçirerek revize etmeleri, gereken konularda tedbir ve denetimleri artırmaları önem arz etmektedir.

*Basın ve sosyal medyada genel olarak olumlu/operasyonu destekleyen haber ve paylaşımlar bulunmakla birlikte, bazı kişi ve gruplarca, kamu vicdanını rahatsız edici, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eder nitelikte paylaşımları yapıldığı görülmektedir. Bu tip paylaşımları yapanları tespit amacıyla, ilgili kolluk birimleri sosyal medyayı izleyerek ve ilgililer hakkında gerekli adli işlemlere derhal başlayacaktır.

PAYLAŞIM YAPANA DİSİPLİN İŞLEMİ UYGULANACAK

*Gerçek dışı veya yukarıda açıklanan paylaşım ve haberlerden, mülki sınırlarını dahilindeki kişi, grup, olay ve yerleri ilgilendiren içerikte olanlar da, özel bir dikkatle izlenecek, ilçe/belde halkının huzur ve sükununun bozan mahiyetteki haber paylaşımları yapanlar hakkında her türlü adli ve idari işlemler ile kamu çalışanı olmaları halinde, gerekli disiplin işlemleri ivedilikle uygulanacaktır.

*İlçelerimizde gerçekleşmesi muhtemel provokatif eylemlere yönelik, azami dikkatin gösterilmesi ve özellikle yabancı uyruklu şahısların ikamet ettikleri bölgeler ile farklı inanç grupları ve etnik yapıların yanı sıra, muhalif ve provokatif eylem ve söylemleri olan kişi ve bunların yaşadığı yerlerde gerekli tedbirlerin alınması, alınan tedbirlerin başta kaymakamlıklarımız olmak üzere, sıralı kolluk amirlerince denetlenmesi konusunda kararlı ve ısrarlı olunacaktır.

*Özellikle Suriyeli göçmenlerin ikametleri ile varsa iş yerlerinin denetimi, olası ızrar ve yangın/yakma olaylarına karşı kolluk personeli duyarlı hale getirilecektir.

“CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARIYLA DERHAL TEMASA GEÇİLECEKTİR”

*Farklı inanç gruplarından vatandaşlarımızın kullandıkları yerleri ile Hristiyan göçmenlerin ayin amacıyla, varsa kullandığı evler özellikle takip edilecek, yasalara aykırı nitelikte görülen eylem ve davranışlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla derhal temasa geçilecektir.

*Bu tür yerler ile stratejik/ekonomik bakımdan önemli bulunan, kamu binaları yapı ve tesislerin korunmasında azami dikkat ve denetim sağlanacaktır.

*Alınan tüm önlemlere rağmen istenmeyen olayların meydana gelmesi halinde, kurumlarımızın hızlı, koordineli ve kamu yararı gözeterek işbirliği içerisinde areket etmeleri sağlanacaktır.

DİKKAT ÇEKEN CUMA NAMAZI UYARISI

*Kaymakamlarımızca yukarıda açıklanan mahiyetteki her türlü münferit veya toplu olay ve eylemlerin önlenmesi amacıyla STK'lar, kanaat önderleri ,siyasi partilerin başkan ve üyeleri, özellikle gençlik teşkilatları, düzensiz göçmenler ile varsa bunların temsilcileriyle yakın temasta olunacak, gerektiğinde Suriye vatandaşlarına yönelik olası toplumsal olayların önüne geçmek amacıyla ilişkiler sıcak tutulacak. Devlet otoritesinden taviz verilmeyecek. Ancak devletin şefkatli ve sıcak yüzünü temsil etme kararlılığındaki mülki idare amiri olunmaya devam edilecektir.

*İlçe genelinde ve özellikle cuma namazı çıkışlarında muhtemel protesto gösterilerine kardeşlik ve dinimizin birleştirici söylemlerine müracaat etmeleri, müftülüklerden gelen metinler dışına çıkmamaları ikaz edilecektir.

*Halk ve toplum sağlığını etkileyebilecek vakalarda kamu personelinin görevleri nedeniyle vakıf oldukları bilgileri, her türlü kişisel hesaplarında (sosyal medya dahil) gizlilik esaslarına riayet ederek paylaşmaması gerektiği, yazılı emirle hareket tarzları tebliğ edilerek, sözlü talimatlarla da sıklıkla uyarılmaları sağlanacaktır.

*Yukarıda açıklanan hususlara yönelik olarak kaymakamlarımızca gerekli tedbirlerin alınmasını, ilgili kurum amirlerinin talimatlandırılımasını, vatandaşlarımıza karşı yapıcı ve yatıştırıcı üslup kullanılmasını, ilçe jandarma komutanlıkları ile emniyet birimlerinin birlikte görev yapma imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasını, olası gelişme ve olaylar hakkında valilik makamına derhal bilgi sunmalarını ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.