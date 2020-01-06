Sivas ve Adıyaman’da okullar tatil mi? 6 Ocak kar tatili ilan edilen iller…

Yeni hafta karla başladı ve birçok şehir beyaz örtüye büründü. Peki hangi şehirlerde okullar tatil oldu? Adıyaman’da ve Sivas’ta okullar tatil mi?

SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.

ADIYAMAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde alınan karar ile bazı okullar kar dolayısıyla tatil edildi.

Çelikhan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar dolayısıyla bazı okulların 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Bazı köy yollarının kar nedeniyle kapalı olasından dolayı taşıma merkezi olan Cumhuriyet Ortaokuku ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yaşından dolayı okullar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tatil edildi. Yoğun kar yaşı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yolların henüz açılmadığı gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi.