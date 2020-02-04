Sivas Zara’da kar tatili

Sivas'ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okulları 1 gün süre ile tatil etti. (İHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sivas-zarada-kar-tatili-5605419","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sivas-zarada-kar-tatili-5605419","pageType":"yazi","pageIdentifier":5605419,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Sivas Zara&#8217;da kar tatili"});aip('newsArticle', {"identifier":5605419,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sivas-zarada-kar-tatili-5605419/","headline":"Sivas Zara&#8217;da kar tatili","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/04/iecrop/kar_16_9_1580798225.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1580798233,"datePublished":1580798233,"dateModified":1580798233,"info":"{"seo_news":"false"}"});