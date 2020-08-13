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Sivas’ta 3.8 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Sivas'ın Kangal ilçesinde saat 22:08'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14.36 kilometre olduğu açıklandı.

22:21 -
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Sivas’ta 3.8 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

AFAD verilerine göre, Sivas’ın Kangal ilçesinde saat 22:08’de yerin 14.36 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğinin 5 kilometre olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem Sivas son depremler
Son güncelleme: 22:23 13.08.2020
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