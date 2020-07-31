Sivas’ta eski sevgili dehşeti! Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

İddiaya göre, Kandur ailesinin kızları olan ve eşinden boşanma aşamasında bulunan Gülbeyaz Genç (40) ile Dursun D. telefonda bir süre duygusal ilişki yaşadı.

Ancak Dursun D. bir süre sonra kendisinden ayrılmak isteyen kadını ailesini öldürmekle tehdit etti.

Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz Genç, Dursun D. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun D., Gülbeyaz Genç’in ailesinin yaşadığı eve geldi.

Dursun D., üzerinde taşıdığı tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur (65), karısı Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur (24) ile gelinleri Beyza Kandur’a ateş açtı.

Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

YAKALANDI

4 kişiyi öldüren Dursun D., polis ekiplerince yakalandı. Dursun D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)