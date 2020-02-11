Sivas’ta okullar tatil mi? Sivas Valiliği’nden kar tatili açıklaması!

Ülkenin büyük kısmından uzaklaşan soğuk hava dalgası Sivas ve çevre bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının ulaşımı ve hayatı olumsuz etkilediği bu günlerde ise ‘Okullarda kar tatili var mı?’ sorusu sıkça soruluyor. Peki Sivas’ta yarın okullar tatil mi? İşte öğrencilerin merak ettiği bu sorunun yanıtı ve Sivas Valiliği’nden yapılan açıklama…

SİVAS’TA YARIN (12 Şubat) OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi. Hissedilir hava sıcaklığının – 30 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının sürdüğü Sivas'ta okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Eğitime veriler arayı Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan paylaşımında, “Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşacak buzlanmanın ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bir gün ara veriyoruz” dedi. Valinin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas'ta ilk genelinde okullar Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.