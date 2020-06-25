Sivrisinek kâbusu! Vatandaş camını açamıyor

İstanbul'un bazı semtlerinde son günlerde yaşanan sivrisinek istilası ile ilgili vatandaşlardan çok sayıda şikayet gelmeye başladı. Özellikle suya yakın kesimlerde daha sık görülen sivrisinekler yüzünden camlarını açamaz hale gelen vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor. Peki, bu istilanın sebebi ne, sivrisinekler ile virüs yayılabilir mi? Belediyelerin bu konudaki çalışmaları neler?

SİNEKLİK SATIŞLARI PATLADI

Küçükçekmece’nin Atakent Mahallesi, Avcılar’ın Tahtakale Mahallesi ve Başakşehir’in Bahçeşehir Mahallesi'nde sıklıkla görülen sivrisinekler, vatandaşları canından bezdirdi. Kiminin çocuğu hastanelik olurken kimisi de çareyi sineklik taktırmakta buldu. Sineklik satışlarında patlama yaşandı. Söz konusu semtlerde yaşayanlar yetkililerden sivrisineklerin kaynaklarının bulunmasını ve kurutulmasını istiyor.

“LARVALARI YESİN DİYE BALIKLAR GÖLLERE BIRAKILIYOR”

Konu ile ilgili SÖZCÜ'ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Nisan ile Mayıs aylarında ortaya çıkan sivrisineklerin kış uykusundan uyandıklarını söyledi.

Yılmaz, sivrisinek ve kenelerin pek çok virüs taşıdıklarını ve bunları da insanlara ve hayvanlara bulaştırabildiklerini kaydederek şöyle konuştu:

* Havalar sıcak giderse Kasım ayına kadar sivrisinekleri göreceğiz. Yerel yönetimler, sivrisinekleri biyolojik olarak azaltabilmek için, larvaları yesin diye göllere balıklar bırakıyor. İlaçlarla yapılan çalışmalar çevreye zarar verdiği için biz biyolojik yöntem taraftarıyız.

* Sivrisinekler kısırlaştırılabilir ancak varlıkları da doğanın dengesi açısından önemli. çünkü bu sinekleri de başka böcekler yiyor, tamamen yok edemeyiz.

“SİNEKLİK TAKIN, UZUN KOLLU GİYİNİN”

Vatandaşların kişisel korunma yöntemlerine uyması gerektiğini kaydeden Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlar, evlerine sineklik takabilir, uzun kollu kıyafetler giyebilir. Lavanta çiçeği ya da limon ağacı yağını da evlerine koyabilirler, sinekler bu kokulardan kaçıyor. Altyapının da kuvvetli olması ve su birikintisi olmaması gerekiyor. Sulak alanları sinekler çok seviyorlar. Kanalizasyon sistemleri güçlü olmalı ve organik atıkların sokaklarda olmaması gerekiyor. Tabi, bunlar yerel yönetimlerin yapması gerekenler” ifadelerini kullandı.

İNSANLARA ÇEŞİTLİ VİRÜSLER BULAŞTIRABİLİRLER

Sivrisineklerden insanlara Batı Nil Ateşi, Dang Humması, Usutu, Rift Vadisi Humması gibi virüslerin bulaşabileceğini belirten Yılmaz, “Sivrisineklerin kuşların kanını emmesiyle, vahşi yaşam kuşlarından Batı Nil Ateşi virüsü ve Usutu virüsünü hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabilmektedir. Komşu ülkelerde görülen sivrisineklerle ilgili bir hastalık, bizde de görülebilir” dedi.

“SİVRİSİNEKLERDEN CORONA VİRÜS BULAŞMAZ”

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan, corona virüsü bulaşmış birisini ısıran sivrisineğin bunu yayıp yaymayacağı sorusuna da açıklık getiren Yılmaz şöyle konuştu; “Corona virüsü kan yolu ile bulaşmıyor, yüzeylerden ve solunum yolu ile bulaşıyor. Bu yüzden sivrisinekler yolu ile corona virüsünün yayıldığını söylemek doğru değildir”

“ÇOCUĞUM SİNEK ISIRINCA MİKROP KAPTI”

Ispartakule'de yaşayan Sinan Gülmez isimli bir vatandaş, her dönem sinek sorunu yaşadıklarını ve balkona çıkamaz hale geldiklerini söyledi. Yine aynı mahallede yaşayan Özge Yurtsaz da, bebeğini sineklerin ısırdığını ve çözüm olarak sineksavar kullandıkları bilgisini paylaştı. Sinek ısırığından dolayı oğlunun ayağının şiştiğini belirten Sercan Çelik de ayağın mikrop kaptığını ve hastanelik olduklarını söyledi.

SİNEKLİK SATIŞLARINDA PATLAMA

Bölgede ekonomik anlamda da sineklik satışlarında patlama yaşandığını belirten üretici Okan Özkaya, “Sineklerin olmasını elbette istemiyoruz ancak bu ara işlerimiz epey açıldı. Vatandaşlardan çok sayıda sipariş aldık, yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.

GÖL KENARLARI DA SIK SIK İLAÇLANIYOR

Konu ile ilgili konuşan Tahtakale Mahalle Muhtarı Serkan Vatansever, Avcılar Belediyesi'nin sık sık ilaçlama yaptığını ancak sineklerin sürekli ürediklerini ve kaynağının ne olduğunun bulunamadığını belirtti. Vatansever, sineklerin ürediklerini düşündüğü göl kenarlarının da ilaçlandığı bilgisini paylaşarak, İBB'nin de ilaçlamalara destek verdiğini söyledi.

“CİDDİ BİR HAŞERE SORUNU YAŞIYORUZ”

Yine sivrisinek istilasının olduğu Bahçeşehir'de yaşayan Bahçeşehirliler Derneği ve Gölet Gönüllüleri Üyesi Kudret Çelebi, konu ile ilgili şunları söyledi;

“Başakşehir Belediyesi'nin yanlış ve rant odaklı yapılaşma anlayışı sebebi ile bataklıklar kurutulamamış, altyapı hizmetleri sağlanamamıştır. Bu sebeple ciddi bir haşere sorunu yaşıyoruz.”

AVCILAR BELEDİYESİ: ÜREME KAYNAKLARINI İMHA ETTİK

Konu ile ilgili ulaştığımız Avcılar Belediyesi, İBB ile birlikte Ulv çalışması gerçekleştirdiklerini, tespit ettikleri sivrisinek üreme noktalarını imha ettiklerini bildirdi. Ayrıca, evlerin bahçelerinde, bahçe sulamak ve hayvanlara verilmek için tutulan bidonların da sivrisinek üremesine yol açtığı belirtilerek, bu durumunda imha edilerek ev sakinlerinin bilgilendirildiği ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ: DOĞAYA ZARARI OLMAYAN ÜRÜNLER KULLANIYORUZ

Sivrisinek ile mücadele noktasında yaptıkları çalışmaları anlatan Başakşehir Belediyesi yetkilileri de, Mayıs ayından itibaren verdikleri sivrisinek larva ve uçkun mücadelesinin Eylül ayı sonuna kadar yürütülmesi planlanarak, 16 adet ilaçlama ekibi ile üreme alanlarında çalışmalar yaptıklarını aktardı. Belediyenin yaptığı açıklama şu şekilde;“Yürütülen çalışmalarda ekiplerimizin ve kara taşıtlarımızın giremediği bu alanlarda kara ve suda hareket edebilen amfibik aracımız ile insansız hava araçlarımız BioDrone ve BioCopterile doğaya ve dost canlılara zararı olmayan ürünler kullanılmaktadır.” denildi.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ: HENÜZ LARVA İKEN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Konu ile ilgili açıklama yapan Küçükçekmece Belediyesi, göl kenarında bir ilçe oldukları için her dönem sivrisinek sorunu ile mücadele ettiklerini belirterek, “Sivrisineklerle ilgili çalışmalarımız 1 Mart'ta henüz larva oluşum aşamasındayken başladı. İlçe genelinde 3 bin 150 noktada larva oluşumunu önlemek için ilaçlamalar yaptık vatandaşı bilgilendirdik. İlaçlama çalışmalarında, geçmiş yıllardan farklı olarak, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen bir ilaç kullanıyoruz. Larva çalışmalarımız dönem boyunca gece ilaçlaması (ulv) ile birlikte eş zamanlı devam ediyor” bilgisini paylaştı.