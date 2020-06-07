Siyanür havuzundaki fay hattı tehlikesi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin yaşam alanlarının yanı başındaki 40 hektar alana 1 milyon 750 bin metreküplük, siyanürlü ikinci atık depolama tesisinin ÇED raporu onaylanması ve tesisi inşaat çalışmalarına başlanmasına tepkiler sürüyor.

Yaklaşık 2 aydır siyanür havuz tesisinin yapılmaması için çeşitli siyasi parti temsilcileri tepki gösterirken son olarak TMMOB Eskişehir Şubesi de siyanürlü ikinci atık tesisine tepki gösterdi.

KAYMAZ MUHTARLIĞI ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

TMMOB Eskişehir Şubesi TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin yaşam alanlarının yanı başındaki 40 hektar alana 1 milyon 750 bin metreküplük, siyanürlü ikinci atık depolama tesisinin yapımına karşı Kaymaz muhtarlık meydanında bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Neşet Aykanat, Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni, KOZA Altın işletmelerinin 2001 yılında bölge halkının yoğun karşı çıkmasına ve mücadelesine rağmen faaliyete geçtiğini hatırlattı.

YÖRE HALKININ SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR

Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni, KOZA Altın işletmeleri tarafından yönetilirken, şirketin FETÖ terör örgütü soruşturmaları ile bir süre üretiminin durdurulduğunu ifade eden Aykanat, şu ifadeleri kullandı:

* Şirketin Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildikten sonra, hükümet tarafından kayyum eliyle yönetilmesine tekrar başlanmıştır. Yani Kaymaz siyanürlü altın üretim tesisi yöre halkının sağlığını hiçe sayarak büyümeye devam etmektedir.

* Bugün rezerv artışı ve işletmenin büyümesine bağlı olarak Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 2. Kapasite Artırımı Projesi ile mevcut siyanür atık havuzu yeterli gelmediği gerekçesi ile yerleşim yerine 500-600 metre yakınlıkta olan bir bölgede 2. siyanür atık depolama havuzunu devreye almaya çalışmaktadır.

* Yeni proje ile 40 hektar alana 1 milyon 750 bin metreküplük yeni bir siyanür atık havuzu planlanmış, tüm ülke corona salgını ile mücadele ederken, ÇED süreci gizli saklı ve jet hızıyla tamamlanarak 30 Nisan'da, Mahalle ve yöre insanının itiraz süreci beklenmeden, Bakanlık onayı alınarak inşaatına başlanmıştır.

HEM ÇEVRE HALKINI HEM DE BÖLGEDEKİ VARLIKLARI TEHDİT EDİYOR

TMMOB olarak, mesleklerini ilgilendiren konularda halkımıza, ülkemize, suyumuza, toprağımıza ve çevremize sahip çıkmak istediklerini ifade eden Aykanat şöyle konuştu:

* Altın işletmeciliğinin ilk gündeme geldiği 2011 yılında söylediğimiz gibi Kaymaz Barajı`na ve yerleşim yerine yakın bulunan siyanürlü altın işletmesi hem çevre halkını hem de bölgedeki diğer varlıkları tehdit ediyor.

* Özellikle bu varlıkların başında su geliyor.

* İşletme sırasında kullanılan ve yeni gölet için kullanılacak siyanürün Kaymaz Barajı`na ulaşarak içme ve sulama suyuna karışmasıyla bölgedeki tarım ve toplum sağlığını riske atmaya devam edecektir.

* Yerel halkın geçimini sağladığı tarım, hayvancılık ve mera alanlarının nasıl gerilediği, yok olduğu ve nereye geldiği ortadadır.

* Ağır metaller ve siyanür, toprağa, suya, havaya geçerek insan yaşamını ve doğayı yok etmektedir.

* İşletme çevresinde yaşayan yüzlerce insanın, yıllardır başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği açıktır.

“FAY HATTI TEHLİKESİ DE VARDIR”

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı madenlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve taşkınların yarattığı çevre felaketlerinin hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirten Aykanat, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kütahya Eti Gümüş madeninde yaşananlar unutulmamalıdır. Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir.

* Yine bölgenin özellikle Kaymaz fay hattı olarak bilinen aktif bir fay üzerinde olması ve yaşanacak olası depremde bu siyanür havuzlarında ortaya çıkacak, taşma, sızma ve çökme ile ortaya çıkacak felaketler ve yeni kurulacak siyanür havuzunun yerleşim yerine 500-600 metre yakınlıkta olacağı göz ardı edilmemelidir.

“PROJEDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ”

Aykanat, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Çevreye onarılmaz zararlar veren, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi yerli ve yabancı şirketlerin talanına bırakan bu anlayışı kabul edilemez buluyoruz. Madenlerin çıkarılmasını günlük ekonomik çıkarlara teslim etmek, ülkemizin ve gelecek kuşakların yaşama hakkını zora sokmaktır.

* Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Eskişehir örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre örgütlerinin birlikte yürüttüğü çevrenin ve yaşamın korunması mücadelesinin yanındayız. Doğamızın katledilmesine, madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz.

* Yeni Atık Depolama Göleti ile yöredeki halkın ve doğal yaşam koşullarını olumsuz ve geri dönülmez bir şekilde etkileyen bu projeden derhal vazgeçilmelidir!

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