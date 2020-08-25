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Siyasetçilerden, corona virüsüne yakalanan Babacan’a geçmiş olsun mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından, siyasetçilerden Babacan’a destek mesajı geldi.

Sozcu.com.tr
22:18 -
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Siyasetçilerden, corona virüsüne yakalanan Babacan’a geçmiş olsun mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın corona virüsüne yakalandığını duyurmasının ardından farklı partilerden siyasetçiler sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Babacan'ın paylaşımını alıntılayarak, “Çok geçmiş olsun Ali Bey, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“DUALARIMIZ HER DAİM ONUNLA”

Babacan'ın test sonucunun pozitif çıktığını üzülerek öğrendiğini belirten Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Değerli dostum ve kardeşim Sayın Babacan’a acil şifalar diliyorum. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşacağından eminim. Dualarımız her daim onunla” açıklamasında bulundu.

“ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”

Muharrem İnce ise maske ve sosyal mesafe konularında vatandaşlara uyarıda bulunarak,  “COVİD-19 testi pozitif çıkan Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a ve tedavileri devam eden yurttaşlarımıza acil şifa diliyorum. Maskemizi takalım, mesafe kurallarına hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için uymaya devam edelim” dedi.

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