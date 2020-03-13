Siyasetin öteki yüzü

Tuba Vural Çokal, 24 Haziran 2018'de İYİ Parti'den Antalya milletvekili seçildi. Parti üst yönetimine girdi. Genel başkan yardımcısı oldu. Tıp doktoru olan Çokal, Meclis'te görev yaptığı iki yıl boyunca AKP iktidarına yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Geçen şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden Çokal, siyasete AKP'de devam etme kararı aldı. Rozetini de 2 yıldır eleştirdiği AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Parti değiştirince tepki gören ve sosyal medya hesaplarını kapatan Çokal'ın TBMM konuşmaları şöyle:

– TEK KİŞİ: Kutsal Meclis'in tüm yetkileri tek bir kişiye teslim edildi. Kabine değil ‘Kabile' var. Bakanlarımız artık birilerinin damadı, oğlu ya da derneğinde yönetici olan kişilerden seçiliyor. ABD vatandaşı cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Pırıl pırıl çocuklar ise işsiz. Tek adam rejiminin devreye girmesiyle ekonomi dibe vurdu.

– TEFLON TAVA: İktidarınız teflon tava gibi, ne yapsa yapışmıyor. “Ne istediler de vermedik?” dedikleri FETÖ'yü kendilerinden başka herkese yapıştırdılar. “Açılım süreci” deyip Öcalan'a miting yaptıranlar, herkese PKK yaftası yapıştırdı.

– EJDER MEYVESİ: Ejder meyveli smoothie desem, kilosu 4 bin lira olan beyaz çay davacı olacak. Araç filosu desem, 500 milyon dolarlık uçağın hatırı kalacak. Bir dakikalık masrafı 12 bin lira, bir yıllık masrafı 6 milyar 480 milyon lira olan, içi danışmanların danışmanlarıyla dolu ak sarayınız var. Mutfaklarda ise yangın var; pahalılık, yoksulluk, işsizlik iyice arttı.

– ADALETİ ZEDELİYOR: Kaçak inşaatları imar ediyor, kaçak vergileri affediyor ama asgari ücretlileri görmezden geliyor. Bu kanunları çıkaran partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Hukuk ve adalet kavramları ise her geçen gün biraz daha zedeleniyor.

– EYT'LİLER: Bir asgari ücretli, bir EYT'li bile hayatı boyunca devlete sizin yandaş müteahhitlerinizden çok daha fazla vergi ödüyor. Rektörler AKP il başkanlarıyla AKP'lilikte yarışıyor.

– SURİYELİLER: Bizim askerimiz Suriye'yi kurtarmak için savaşıp şehit olurken aynı yaştaki Suriyeliler nargile kafelerde keyif çatıyor. Milyonlarca Suriyelinin 35 milyar dolarlık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye ne hakkınız var?

– BEBEĞE TEKTAŞ: Bu ülkede bebeğe tektaş yüzük takan müşavir var. Bu ülke, emeklilikte yaşa takılanlardan sonra emeklerken tektaşa takılan bebekleri gördü.

ŞEÇMENE VEFASIZLIK YAPILDI

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Tuba Vural Çokal'ın AKP'ye geçişi için “Seçmene vefasızlık edilmektedir. Seçmene vefasızlık yarın vatana, memlekete vefasızlık olarak da yansıyabilir” dedi.

Çokal'ın, Temmuz 2018'de yapılan ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in istifa resti çekip ayrıldığı Afyon kampında “Gitme, bizi bırakma” diyerek Akşener'in aracının kaputuna yattığı da belirtildi.