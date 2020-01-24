‘Sizi devlet memuru yapacağım’ vurgunu! 400 bin lira kaptırdılar!

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan S.E., Batman’da özel hastanenin kantininde çalışan 25 yıllık arkadaşı Mehmet Erdoğu‘ya kendisini devlet memuru yapacağını söyleyip, 20 bin TL istedi.

S.E.’nin yaptığı teklifi kabul eden Erdoğu, 15 bin TL’yi bankadan, 5 bin TL’yi de elden verdi. Erdoğu’nun ardından eşi Çiçek Erdoğu, kardeşi ve 21 kişi daha devlet memuru olmak için S.E.’ye para verdi. Bir süre sonra S.E.’den haber alamayan bu kişiler, dolandırıldıklarını anladı.

“MAĞDURLAR PARALARINI BENDEN İSTİYOR”

Mehmet Erdoğu, S.E.’nin hem komşusu hem de 25 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi: Bizi memur yapacağı vaadiyle kandırdı. Aldığı 400 bin TL’ye yakın parayla 20 Ekim 2019’dan beri kayıp. Ben aracı olduğum için insanlar kaptırdıkları paralarını benden istiyorlar. İki kez mahkemeye başvurduk ama bir sonuç alamadık. Mağduriyetimize bir çözüm bulunmasını istiyoruz. (DHA)