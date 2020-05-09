Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan 2 terörist yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardığı görüldü.

11:56 -
Haberler Gündem
Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış

Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn’da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan PKK/YPG’li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı.

Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Foto: DHA/ Sızma girişiminde buluna iki terörist folyoya sarılı halde yakalandı.

Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı. (DHA)

eylem PKK saldırı Suriye Terör terörist
Son güncelleme: 12:11 09.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more