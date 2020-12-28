Şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı

Olay, 20 Aralık günü İlkadım ilçesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kadın Psikiyatri Servisi’nde meydana geldi. Hastanede iki aydır ‘bipolar bozukluk’ tedavisi gören Arife Kise, temizlik görevlisi E.G.nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız’ı yastıkla boğduğunu söyledi. E.G., durumu yetkililere bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Kiseyi başka odada gözlem altına aldı.

KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNDEN KORKMUŞ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kiseyi ifadesinin alınması için Cinayet Büro’yü götürdü. Kisenin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız’ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü belirtildi. Olayın ardından tekrar hastanede tedaviye alınan Kise, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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