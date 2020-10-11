Skandal görüntüler! Hiç umursamadılar…

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmesi kararı alınmıştı. Yurt genelindeki denetimler hız kesmeden devam ederken, İstanbul’un Şişli ilçesinde skandal görüntüler yaşandı.

Bir gece kulübünde bir araya gelen yüzlerce kişi maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlendi. Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı.

Partiye katılanlar pes dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı. Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti. (İHA)