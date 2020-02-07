BÜYÜK REZALET! İkinci damacana vakası

Akıllara durgunluk veren olay, Buca’nın Evka 1 Mahallesi’nde yaşandı. Toplu konutlardaki bir daireden, damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren kurye, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı teslim aldı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kurye, iddiaya göre, boş damacanaya idrarını yaptı, ardından da ters çevirip yere döktü. DHA’nın haberine göre; asansörden inen sucu, binadan ayrıldı.

Asansörde idrar kokusundan rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerine kuryenin, arkasını dönüp boş damacanayı önüne aldığı, ardından da ters çevirdiği anlar yansıdı.