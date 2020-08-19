Skandal liste! Öldürülecek hayvanlar ve ücretleri açıklandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi. Bazı illerde tartışmalara yol açan ve bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı.

798 YABAN HAYVANI

1 Eylül 2020-31 Mart 2021 tarihlerini kapsayan sezonda, uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor. Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek. Ayrıca her avlak için avcı başına iki yaban domuzu avlama izni de bulunuyor. Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla yine kişi başına 2 yaban domuzu avlanabilecek. Yaban domuzu kotasının yüzleri bulması bekleniyor.

İKİ İLDE İPTAL OLDU

DKMP’ye bağlı bölge müdürlüklerince de avlaklar ve avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı. İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor. Bu ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir’deki 18 kızıl geyik için yapılan ihale için, Eskişehir İdare Mahkemesi’nce Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verildi. Toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli’de ise 17 yaban keçisi için yapılan ihale DKMP Genel Müdürlüğü’nce geri çekildi.

HANGİ TÜR, HANGİ İLDE AVLANABİLECEK?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu tarafından türlere göre illerdeki avlaklar, kota ve ücretler şöyle:

YABAN KEÇİSİ (TEKE): 2020-2021 yılı için Türkiye genelinde toplam 398 teke (erkek) yaban keçisi için 6 bin TL’den başlayıp avlak sahalarına göre 92 bin 500 TL arasında değişen muhammen bedelli fiyat belirlendi. Erkek yaban keçisi av kotası illere göre Adıyaman’da 31, Muğla’da 28, Antalya’da 58, Isparta’da 8, Adana’da 29, Hatay’da 9, Kayseri’de 11, Mersin’de 61, Niğde’de 18, Karaman’da 8, Konya’da 3, Artvin’de 31, Giresun’da 11, Gümüşhane’de 2, Bingöl’de 7, Erzincan’da 27, Erzurum’da 15, Kahramanmaraş’ta 4, Malatya’da 2, Sivas’ta 15, Tunceli’de 20.

HATALI BOYNUZLU ŞELEK YABAN KEÇİSİ: Komisyon tarafından hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi için birey başına 4 bin TL muhammen bedel üzerinden Mersin’de 12, Muğla’da 3, Antalya’da 6, Kayseri’de 1, Artvin’de 3 birey olmak üzere toplam 25 kota belirlendi.

DİŞİ YABAN KEÇİSİ: Dişi yaban keçisi için birey başına 2 bin TL muhammen bedel üzerinden Muğla’da 13, Antalya’da 27, Mersin’de 2, Erzurum’da 3 birey olmak üzere toplam 45 birey av kotası belirlendi.

MELEZ YABAN KEÇİSİ: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan melez yaban keçisi için birey başına 8 bin 250 TL muhammen bedel üzerinden Adıyaman’da 12 birey av kotası belirlendi.

ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ: Çengel boynuzlu dağ keçisi, Artvin’de 14, Rize’de 8, Bingöl’de 7, Erzincan’da 6, Tunceli’de 4 olmak üzere toplam 39 kota belirlendi. Avlak sahalarına göre muhammen bedel fiyatlar ise 8 bin 500 TL ile 43 bin 500 TL arasında değişiyor.

ANADOLU YABAN KOYUNU: Anadolu yaban koyunu Karaman’da 2, Konya’da 6, Ankara’da 1, toplam 9 birey için 105 bin TL ile 144 bin 500 TL arasında fiyat belirlendi.

CEYLAN: Ceylan, Şanlıurfa’da 14 kota belirlenirken, muhammen bedel fiyatı ise 21 bin 500 TL.

KIZIL GEYİK: Kızıl geyik, Bilecik’te 2, Afyonkarahisar’da 2, Denizli’de 2, Eskişehir’de 31, Kütahya’da 3, Ankara’da 5, Bolu’da 16, Karabük’te 2, Kastamonu’da 14, Çorum’da 8, Kahramanmaraş’ta 4 olmak üzere toplam 89 birey kota belirlendi. Kızıl geyikleri avlamak için yapılan veya yapılacak ihalelerde muhammen bedel fiyatları 8 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL arasında değişiyor.

KARACA: Karaca, Osmaniye’de 6, Düzce’de 29, Bartın’da 10, Karabük’te 27, Kastamonu’da 58, Sinop’ta 10, Zonguldak’ta 9, Çorum’da 2, Ordu’da 2, Giresun’da 14 olmak üzere toplam 167 birey kota belirlendi. (DHA)