Skandal sözler nedeniyle Prof. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.

Edinilen bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu'nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti.

Başsavcılığın Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya’da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu'nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evleri” sözlerine tepkiler çığ gibi büyümüştü. DHA

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