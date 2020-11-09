Soba fiyatları yüzde 50 arttı

Kış mevsimine sayılı günler kala soba satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

Tüm hayatı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını soba sektörünü de vurdu. Geçen sene 280 TL fiyatla satılan bir kovalık soba bu sene 450 TL oldu. 750 TL’ye alıcı bulan demir döküm sobalarında fiyatları artarak 1300 TL’ye kadar çıktı

25 senedir İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı mevkisinde soba satıcısı olan Recep Korkmaz soba fiyatlarının yüzde 45 arttığını söyleyerek, “25 senedir soba satışı yapıyorum. Soba fiyatları geçen seneye oranla yüzde 45 arttı. Bu sene vatandaşta baya bir zorlanıyor. Ortalama bir kovalık sobayı geçen sene 280 TL’ye satıyorduk. Bu sene fiyatı 450 TL oldu. Geçen sene 750 TL’ye sattığımız demir döküm sobalar 1200 ile 1300 TL oldu. Her şey nakde döndü. Önceden vadeli alıyorduk, vadeli satıyorduk. Şimdi öyle bir durum yok. Pandemiden dolayı üreticide talebe karşılık veremiyor. Kimisi ‘dökme demir yok’ diyor. Şehrin yüzde 80’i doğal gazlıdır. Biz daha çok kırsal kesime hitap ediyoruz. Geliri düşük vatandaşlar soba alıyor. Onların da durumu zaten ortada” dedi.