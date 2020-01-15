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Sobadan yine ölüm sızdı!

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 yaşındaki ikizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri kardeşi ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

22:46 -
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Sobadan yine ölüm sızdı!

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde meydana geldi. Isınmak için evlerinde yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından 12 yaşındaki ikizler Seda ve Sena ile 8 yaşındaki Sude Kesikbaş zehirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının evde hareketsiz buldukları ikiz kardeşler olay yerine çağrılan ambulanslar ile Servergazi Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ikizlerden Seda Kesikbaş hayatını kaybetti. Diğer kardeşlerin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İHA

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