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İstanbul’da şoke eden görüntü: Şoför rekor kırdı

İstanbul Esenyurt'ta corona virüsü salgınını umursamadan, kurallara aykırı biçimde yolcu taşıyan minibüs görenleri hayrete düşürdü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı araçtan 42 yolcu çıktı.

12:16 -
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Corona ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve fazla yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor.

Esenyurt’ta yapılan bu sabah yapılan denetimde ortaya çıkan manzara yine aynı. Doğan Araslı Bulvarı’nda durdurulan bir minibüsten 14 yerine tam 42 yolcu çıktı. Görüntülerde kalabalık sebebiyle kapıların kapanmadığı görüldü.

FOTO: DHA

Polis tarafından yolcular araçtan indirilirken, şoföre de Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğinde 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde yine Esenyurt’ta yapılan bir denetimde bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı. (DHA)

 

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Corona Esenyurt istanbul para Polis
Son güncelleme: 12:32 07.07.2020
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