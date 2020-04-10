Sokağa atılan maske ve eldivenler corona virüsü kadar tehlikeli!

Corona virüsü salgınından korunmak isteyenlerin neredeyse günlük aksesuarı haline gelen maske ve eldivenler bilinçsiz vatandaşlar yüzünden büyük tehlike yaratıyor.
Bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riskini artırıyor. Uzmanlar, yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa bir başka kişiyi hasta edebileceğini vurguluyor.
KİMYASAL ATIK OLARAK SINIFLANDIRILIYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kimyasal atık olarak sınıflandırılan eldiven ve maskeleri diğer çöplerden ayrıştırıyor.
Sokaklara eldiven ve maske atılmasının büyük risk oluşturduğunu ve kendilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Ahmet Sağlam, “Yerlere eldiven atılması çok kötü. Bu şekilde kendimizi koruyamayız. Salgın sürecinde herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.
Vatandaşları uyaran Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ise “Çevrenin ve halk sağlığının korunması adına, kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara gelişi güzel atılmamasını rica ediyoruz” diye konuştu. (DHA)