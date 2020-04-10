Sokağa atılan maske ve eldivenler corona virüsü kadar tehlikeli!

Corona virüsü salgınından korunmak isteyenlerin neredeyse günlük aksesuarı haline gelen maske ve eldivenler bilinçsiz vatandaşlar yüzünden büyük tehlike yaratıyor.

Bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riskini artırıyor. Uzmanlar, yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa bir başka kişiyi hasta edebileceğini vurguluyor.

KİMYASAL ATIK OLARAK SINIFLANDIRILIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kimyasal atık olarak sınıflandırılan eldiven ve maskeleri diğer çöplerden ayrıştırıyor.

Sokaklara eldiven ve maske atılmasının büyük risk oluşturduğunu ve kendilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Ahmet Sağlam, “Yerlere eldiven atılması çok kötü. Bu şekilde kendimizi koruyamayız. Salgın sürecinde herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Dün 96 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 908'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 276 bin 338, toplam vaka sayısını 42 bin 282 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1552, entübe hasta sayısı 1017, iyileşen vaka sayısı ise 2142 oldu.

Vatandaşları uyaran Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ise “Çevrenin ve halk sağlığının korunması adına, kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara gelişi güzel atılmamasını rica ediyoruz” diye konuştu. (DHA)