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Sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan’ı böyle kutluyor

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitede sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif bir etkinlik düzenlendi. Sitede yaşayan 6 çocuk bahçeye kurulan sahnede şiir okurken, site sakinleri balkon ve pencerelere çıkıp, bayrak salladı.

10:04 -
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Sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan’ı böyle kutluyor

4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki sitede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif bir kutlama düzenlendi.

Site yönetimi tarafından dün bahçeye sahne kuruldu. Site sakinleri de evlerinin balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla süsledi.

(FOTO: DHA)

Sitede oturan 6 çocuk sırayla evlerinden çağrılarak, bahçede kurulan sahnede şiir okudu. Site sakinleri de çocuklara alkışlarla destek verdi.

Şiirlerin ardından hoparlörlerden marşlar ve şarkılar çalındı. Balkonlara ve pencerelere çıkanlar şarkılara eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan etkinliğinin sonunda şiir okuyan çocuklara kitap hediye edildi. (DHA)

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Beylikdüzü Çocuk istanbul Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son güncelleme: 10:23 23.04.2020
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