Sokağa çıkamayan gençler çareyi çatıya çıkmakta buldu ama…

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone ile uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, gençlere uyarı anonsu yaptı.

“POLİS BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR”

Polis anonsta, “Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!” şeklinde uyarı yaptı.

Polisin uyarısı sonrası şaşkına dönen ve “polisler burada da rahat bırakmıyor” serzenişinde bulunan gençler çatıdan indi. (İHA)