Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın sıcaktan bayıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ikinci kez verilen dışarı çıkma izninde sokağa çıkan Gülten Çalar, evine dönerken sıcaklarında etkisiyle fenalaşarak yere yığıldı.

Baygınlık geçiren kadın, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansa İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

DHA’nın haberine göre acil serviste tedaviye alınan Çalar’ın, tansiyon hastası olduğu ve sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Uzmanlar sıcaklara dikkat çekerek saatlerde düzenlemeye gidilmesi çağrısında bulunmuştu. Bugün Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına katılan meteoroloji, iklim değişimi ve afet ve acil durum uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu şu uyarılarda bulunmuştu:

* Saat 11.00-16.00 arası çok sıcak. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler. 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma saatlerini yeniden düzenlemek lazım. 12.00-18.00 deyince, arada gerçekten dışarı çıkabilecekleri iki saat kalıyor.

* Yaşlıların 16.00'dan önce dışarı çıkmamaları gerekiyor. Sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar ne zaman istiyorlarsa çıksınlar demek daha doğru. Biz şöyle deriz: Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç.

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