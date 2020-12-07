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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında saat 21.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ekipler vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde megafonlarla uyarılarda bulundu.

Güncellenme: 21:55, 07/12/2020
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla corona virüsüyle mücadele için hafta içi 21.00 ile saat 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. İstanbul'da kısıtlamanın ilk dakikalarında sokak ve caddeler boşalmaya başladı.

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu. İHA

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