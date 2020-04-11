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Sokağa çıkma paniği canlarına mal oldu!

İçişleri Bakanlığı, bu geceyarısından pazar geceyarısına kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, marketlere hücum etti, uzun kuyruklar oluştu. Araç yoğunluğunun yaşandığı Kuşadası'nda ise meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi. 

Latif SANSÜR
08:35 -
Haberler Gündem
Sokağa çıkma paniği canlarına mal oldu!

Sokağa çıkma yasağının  açıklanmasıyla market ve fırınlara gitmek için evlerinden çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğunda meydana gelen kazada iki kişi öldü.

Kaza, saat 23:00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.Kız arkadaşıyla bildikte motosikletiyle ilerleyen Raşit Dirik (26) yoğunlaşan trafikte, aşırı hızın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada Cisil Daşhan(29) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Raşit Dirik Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti.

(FOTO: SÖZCÜ)

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İçişleri Bakanlığı kaza pazar Sözcü trafik Zonguldak
Son güncelleme: 08:39 11.04.2020
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