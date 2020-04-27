Sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak? 1 Mayıs 2020’de sokağa çıkma yasağı var mı?

Tüm dünyada olduğu Türkiye’de corona virüsü sebebiyle ölümler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan ve ertesi gününün de eklenmesiyle sokağa çıkma yasağı dört gün uygulandı. Pazar gecesi 00:00 itibariyle sona eren yasak için bu hafta da 1 Mayıs için de uygulanacak mı merak ediliyor. İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 3 GÜN OLACAK MI?

1 Mayıs 2020’de tarihi ve haftsonu günlerini kapsayan üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 1 Mayıs'la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 güne uzatılmasının da konuşulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağının süresi belli olacak.