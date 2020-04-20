Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Tüm dünyada binlerce can kaybına neden olan corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde de çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz iki hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son olarak 23 Nisan’ın yaklaşması ve perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle 24 Nisan cuma gününün de birleştirilerek hafta sonu dahil 4 günlük sokağa çıkma yasağının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğiyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“23 Nisan konusu Bilim Kurulu'nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor. Salı günkü toplantıda bu gündeme gelebilir. Bu alınan sonuçlara bağlı. Seyir sıralamasındaki gidişe bağlı. Vatandaşın uyumuna bağlı. Şu anda yorumlamak zor.”

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına video konferansla katıldı. Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık ediyor. Erdoğan’ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. (DHA)