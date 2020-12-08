Sokağa çıkma yasağı 65 yaş üzeri için saat kaçta başlıyor?

Corona virüs salgınında vaka sayıları artması nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar açıkladı. İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgede,” 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.” denildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

*Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

CEZASI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.