Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu uygulanacak mı? 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Bakanlar kurulu ardından özellikle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşları ilgilendiren kararlar alındı. Normal hayata dönüşün adım adım olacağı açıklanırken, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı vatandaşların merak konusu oldu. İşte detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İlk olarak mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

“Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulanacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz.”

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre 14 yaş ve altı 13 Mayıs’ta, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs saat 11.00-15.00 arasında 65 yaş üstü vatandaşlarsa 10 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.