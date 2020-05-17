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Sokağa çıkma yasağı bugün bitiyor mu? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı bulunuyor?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye’de zaman zaman sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidiliyor. Yaklaşık 1 aydır, bazı şehirlerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor. İlk önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasağında, bazı şehirlerdeki yasak iptal edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı bugün bitiyor mu? Sokağa çıkma yasağı hangi günlerde olacak? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor? İşte detaylar…

08:57 -
Haberler Gündem
Sokağa çıkma yasağı bugün bitiyor mu? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı bulunuyor?

Uzmanlar, corona virüsünün yayılmasını önlemek için sosyal mesafe kuralına uyulmasının elzem olduğunu söylüyor. Bu sebeple Türkiye'de zaman zaman sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonuna kadar hafta sonları sokağa çıkmanın yasak olacağını söylemişti. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili her şey haberimizde…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN BİTİYOR MU?

Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta sadede Cumartesi ve Pazar ile kalmayacak. 19 Mayıs Salı günün resmi tatil olması sebebiyle, bu haftaki sokağa çıkma yasağı 16-17-18 ve 19 Mayıs günlerini kapsayacak. Yani sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs Salı günü 23.59 itibariyle son bulacak.

Foto: DepoPhotos

16-17-18 VE 19 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı dört günlük sokağa çıkama yasağına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

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