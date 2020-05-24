Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma yasağı ihlali durumunda ödenecek ceza…

Türkiye’de 81 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı süren sokağa çıkma yasağı devam ederken vatandaşlar sokağa çıkarlarsa ne kadar ceza ödeyeceklerini merak ediyor. Virüs tehlikesini hiçe saydıkları için sokağa çıkanlara ciddi cezalar uygulanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bayram sebebiyle 4 gün boyunca Türkiye’nin tümünde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.