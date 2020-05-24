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Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma yasağı ihlali durumunda ödenecek ceza…

Bayramda oluşabilecek insan kalabalığı ve sosyal mesafeye uyulmama endişesi sebebiyle yurdun 81 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şimdi vatandaşlar sokağa çıkanların ne kadar ceza ödeyeceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası kaç para? Hangi durumlarda sokağa çıkma yasağı cezası kesiliyor? İşte tüm ayrıntılar…

08:26 -
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Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma yasağı ihlali durumunda ödenecek ceza…

Türkiye’de 81 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı süren sokağa çıkma yasağı devam ederken vatandaşlar sokağa çıkarlarsa ne kadar ceza ödeyeceklerini merak ediyor. Virüs tehlikesini hiçe saydıkları için sokağa çıkanlara ciddi cezalar uygulanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bayram sebebiyle 4 gün boyunca Türkiye’nin tümünde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Sokağa çıkma yasağı cezası kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası hangi durumlarda kesiliyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

para pazar Pazartesi salı Türkiye
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