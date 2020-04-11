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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağında ilk cezalar yazıldı!

Dün gece açıklanan ve 00:00'dan sonra devreye giren yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar için ilk cezalar yazıldı. Peki sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

16:16 -
Haberler Gündem
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağında ilk cezalar yazıldı!

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle beraber vatandaşlar sokağa çıkmaları halinde ne kadar ceza ödeyeceklerini de merak etmeye başladı. Sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ilk cezalar uygulandı. İşte sokağa çıkma yasağı cezası…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağının denetimini sağlamak için görev yapan polisler, birçok noktada uygulama noktası kurarken, yayalara da kimlik kontrolü yapılıyor. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından cezai işlem uygulandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389'ar Türk Lirası para cezası kesildi.

Foto: İHA

SEFERLER SEYRELTİLDİ

İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 – 09.00 ve akşam 16.00 – 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak.

Emniyet Esenyurt para Polis uygulama Zonguldak
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