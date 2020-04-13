Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta sonu corona virüsü nedeniyle ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağında yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hafta sonu yapılan ve bazı vatandaşların izdiham yarattığı sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu da uygulanacağı açıklandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı hakkında yapılan açıklamalar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.” dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İZDİHAM YAŞANMIŞTI!

İçişleri Bakanlığı, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı almasının ardından vatandaşlar sokağa akın etmişti. Bakkal, market ve fırınlara akın eden bazı vatandaşlar izdihama neden olmuştu. Bugün yapılan açıklamayla önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Sokağa çıkma yasağının hafta başında duyurulmasıyla olası izdihamın önüne geçileceği tahmin ediliyor.

YASAĞI DUYAN VATANDAŞ SOKAĞA AKIN ETTİ

İlan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar; market, fırın, benzinlik ve ATM'lere akın etti. Maskesiz ve eldivensiz sokağa çıkarak market ve ekmek kuyruğa giren vatandaşlar arasında gerginlikler yaşandı.



Kavgaya dönüşen gerginliklerde tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Polis ekipleri saatin 00.00'ı geçmesinin ardından devriye atarak vatandaşları evlerine gitmeleri işyeri sahiplerini de dükkanlarını kapatmaları yönünde uyardı.

YASAK KİMLERİ KAPSAMADI?

İki gün süren sokağa çıkma yasağından kimlerin istisna tutulacağı ve yasakta açık olacak yerleri ise bakanlık, ilk karadan yaklaşık bir saat sonra açıkladı.

Açıklamada, “Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı işyerleri, sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, Valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar dağıtım şirketleri, hayvan barınağı, çiftlik ve bakım merkezleri açık olacak” denildi.