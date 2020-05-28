Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs salgının ülkemizde ve dünyada etkisi haftalar geçmesine rağmen devam ediyor. Ramazan bayramında dört günlük uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da yani 30-31 Mayıs tarihlerinde de olacak mı vatandaşların merak konusu oldu. 11-12 Nisan tarihlerinde ilk kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu hafta da gerçekleştirilse 8. kez ilan edilmiş olacak.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasakları, bazı işletmelerin yeniden açılması ve seyahat kısıtlaması başta olmak üzere normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar bugün açıklanacak.

İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de kısıtlamanın ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde olmuştu. Bayram öncesi uygulanan ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerden bazılarının yasağının iptal olması bekleniyor. Ancak üç büyük şehirde yasakların devam edeceği öngörülüyor.