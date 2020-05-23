Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Corona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. İşte Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ayrıntıları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü (bugün) 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.