Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller…

Her hafta sonu ve resmi tatil günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede sokağa çıkma yasağının detayları yer aldı. Vatandaşların yakından takip ettiği sokağa çıkma yasağının bu hafta olup olmadıpı ise gün içerisinde en fazla merak edilen konulardandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre 14 il ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, 14 il ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.