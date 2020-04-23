Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz iki hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında bu hafta da devam ediyor. Yasağın ilerleyen günlerde de devam edeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye vaktinde aldığı tedbirler sayesinde bu tehlikenin önemine geçerek, en rahat hizmet veren ülke haline gelmiştir. Milletimizin açıklanan tedbirlere uyması sayesinde, salgının felaket boyutunun önüne geçtik. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının önlenmesine büyük fayda sağladı. Kısıtlamanın, bazı uygulamaları aksatmayacak şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 26 Nisan'a kadar kısıtlamayı uygulayacağız.

PERŞEMBE VE CUMA DA MARKETLER AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde ikâmet eden tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.