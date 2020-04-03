Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla ilgili gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? sorusu gün içerisinde en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektik. 1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır.

65 yaş üstü sıkınta da 20 yaş altı sıkında değil gibi bir garantimiz yok. Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.