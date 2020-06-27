Sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

1 Haziran'dan başlayan normalleşme süreci ile birlikte iptal edilen sokağa çıkma yasakları, LGS ve YKS sınavları sebebiyle tekrar gündeme geldi. Yurt genelinde bugün YKS sınavı heyecanı yaşanıyor. Bu sebeple, corona virüsünün yayılmasını önlemek ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi için 81 ilde sokağa çıkmak yasaklandı. İşte 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BİTECEK?

81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün 09.30'da başladı. Sokağa çıkma yasağı 15.00'da son bulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı sebebiyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı.

Buna göre;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YASAKTA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)