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Sokağa çıkma yasağı Mersin, Kahramanmaraş, Muğla’da ilan edildi mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler vatandaşların merak konusu oldu. Mersin, Kahramanmaraş, Muğla'ın da aralarında bulunduğu 31 şehirde gece yarısında itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

23:12 -
Haberler Gündem
Sokağa çıkma yasağı Mersin, Kahramanmaraş, Muğla’da ilan edildi mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı Türkiye'de corona virüsünden sonra herkesi kapsayan ilk sokağa çıkma yasağını ilan etti. Sokağa çıkma yasağı edilen il sayısı 31. İşte tüm detaylar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağı 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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