Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da olacak. 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da bitecek. Aynı gün akşam saat 20.00'de yasak yine başlayacak ve 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları yasakların devam edeceğini de duyurdu.

1 GÜNDE 28 BİN 351 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde 28 bin 351 kişinin corona virüsünün pozitif çıktığını açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN İŞLETMELER

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

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f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,

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