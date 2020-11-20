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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Son günlerde artan corona virüsü vakaları sebebiyle sokağa çıkma yasağı tekrardan uygulanmaya başlanacak. İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaştı.

Güncellenme: 08:06, 20/11/2020
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı'nın il valiliklerine gönderdiği yazıya göre, sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da son bulacak. Pazar günü saat 20.00'de tekrardan başlayacak sokağa çıkma yasağı 23 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00'de son bulacak.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

İLK KEZ NİSAN AYINDA UYGULANMIŞTI

Corona virüsü vakası Türkiye'de ilk kez mart ayında görülmüş ve nisan ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Nisan ayından Haziran ayına kadar hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı yürürlükte olmuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 19 Kasım Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken 4 bin 542 yeni hasta tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız” dedi.

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