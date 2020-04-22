Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte sokağa çıkma yasağı bitiş tarihi…

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladı verilere göre Türkiye'de corona virüsü ile enfekte olan hasta sayısı 95 bin 591. Bilim Kurulu'nda bulunan uzmanlar ise corona virüsünün ülkemizde henüz pik yapmadığını ve önümüzde 10 günlük sürecin kritik olacağını belirtiyor. Bu kapsamda hükümet, zaman zaman sokağa çıkma yasakları düzenliyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde olacak ve kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU GECE (23 NİSAN 00.00 İTİBARİYLE) BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimi günlerde sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamada bulunmuştu. Buna göre; Türkiye'de 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkmak yasaklandı. Yani belirtilen illerde sokağa çıkma yasağı bu gece (23 Nisan 00.00) itibariyle başlayacak ve 26 Nisan Pazar gece 23.59 itibariyle son bulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Dört gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyor.

İşte 30 büyükşehir listesi; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van