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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla, Türkiye’de hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidiliyor. Hafta içinde yapılan kabine toplantısı sonrası, corona virüsü karşı bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağı uygulamasının tarihleri açıklandı. Ayrıca bazı illerde sokağa çıkma yasaklarının iptal edildiği de belirtildi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte detaylar…

08:35 -
Haberler Gündem
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Corona virüsü ile mücadele etmek için sosyal mesafe kuralına muhakkak uyulması gerekiyor. Sosyal mesafe kuralı için, ülkemizde zaman zaman sokağa çıkma yasağı uygulaması getiriliyor. Hafta içinde yapılan kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağının detayları hakkında bilgi verildi. İşte bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağı hakkında bilgiler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta içinde yapılan kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağının tarihleri de belli oldu. Buna göre, 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belirlenen illerde sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs Cuma gecesi 00.00 itibariyle başlayacak ve 19 Mayıs Salı günü 23.59 itibari ile bitecek.

Foto: DepoPhotos

16-17-18 VE 19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı dört günlük sokağa çıkama yasağına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

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