Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftasonları olduğu gibi bu hafta da uygulanacak. Ancak bu hafta 3 gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağına Cuma günü de dahil edildi. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yasağın nedeninin havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma isteğinin önüne geçmek olduğunu söylemişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar bugün corona virüsü salgınının gidişatı konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Cumhubaşkanı Erdoğan; “1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.” uyarısında bulunarak “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsıyor.

İşte 30 büyükşehir listesi; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van