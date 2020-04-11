Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih ve saat…

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü önlemleri kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından dün gece 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek? Ne zaman bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı “10 Nisan 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında tamamlanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında 30 il ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır.

Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.